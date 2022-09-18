45. dakikada gelişen Sivasspor atağında Dia Saba’nın sağ taraftan verdiği pasla topla buluşan Charisis’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti ama maçın hakemi Sarper Barış Saka, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

2. dakikada sağ taraftan Oğuz Ceylan’ın ortasında ceza sahasında topla buluşan Beridze, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-0

Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında MKE Ankaragücü evinde DG Sivasspor’u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

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