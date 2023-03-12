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83. dakikada Alanyaspor’da Eduardo’nun yerde kalması sonrası penaltı için yapılan VAR kontrolü sonrası devam kararı çıktı.

81. dakikada Kitsiou’nun sağ çaprazdan yaptığı ortada Candeias, Beridze’den önce araya girerek topun kornere çıkmasını sağladı.

76. dakikada Alanyaspor’un savunmasından gelen hatalı pas sonrası ceza sahası çizgisi önünde topla buluşan Milson, meşin yuvarlığı yerden yaptığı vuruşla ağlarla buluşturdu. 2-0

72. dakikada ceza sahası içerisinde sağ taraftan Furkan’ın çevirdiği topta Alanyasporlu Furkan Bayır, son anda Sowe’un vuruşunu engelledi ve topu dışarıya gönderdi.

49. dakikada Kitsiou’nun sağ kanatta ceza sahası önünden yaptığı ortada Milson’un kafa vuruşu sonrası top direğin dibinden az farkla dışarı gitti.

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında karşılaştığı Corendon Alanyaspor’u 2-0 mağlup etti.

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