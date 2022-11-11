70. dakikada Maxi Gomez’in sağ kanattan yaptığı yerden ortada topla buluşan Enis Bardhi’nin yaptığ ıvuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

Spor Toto Süper Lig’in 14’üncü haftasında MKE Ankaragücü, sahasında karşılaştığı Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.

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