82. dakikada Berkay Özcan’ın pasında topla ceza sahası dışı ilk metrelerinde topla buluşan Deniz Türüç’ün yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2

63. dakikada Serdar Gürler’in ceza sahası dışı ilk metrelerinden yaptığı vuruşta top az farkla üstten dışarıya çıktı.

Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında karşılaştığı M. Başakşehir’e 2-1 mağlup oldu.

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