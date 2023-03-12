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45+2. dakikada Luzemba’nın ceza sahası yayının üzerinden yaptığı şut sonrası ceza sahası içerisinde topu önünde bulan Efecan’ın kaleye gönderdiği meşin yuvarlak ağlarla buluşurken, gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

38. dakikada Zahid’in kullandığı köşe vuruşunda topa yükselen Diack’ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kalenin sağ tarafından az farkla dışarı gitti.

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında MKE Ankaragücü, Corendon Alanyaspor’u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Ankaragücü’nün 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.

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