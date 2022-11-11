Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında MKE Ankaragücü sahasında, Trabzonspor ile karşılıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0’lık eşitlikle sona erdi.
Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında MKE Ankaragücü sahasında, Trabzonspor ile karşılıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0’lık eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
10. dakikada sol kanattan Hamsik’in ortasında arka direkte Abdülkadir’in şutunda top kaleci Bahadır’da kaldı.
19. dakikada Bardhi’nin kullandığı serbest vuruşta kaleci Bahadır’ın uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Eren Elmalı’nın şutu üstten auta gitti.
Stat: Eryaman
Hakemler: Mete Kalkavan xx, Aleks Taşcıoğlu xx, Kemal Yılmaz x
MKE Ankaragücü: Bahadır Güngördü xx, Malcuit xx, Radakovic xx, Mujakic xx, Yasin Güreler xx, Taylan Antalyalı xx, Tolga Ciğerci xx, Emre Kılınç xx, Pedrinho xx, Beridze xx, Sowe xx
Yedekler: Nurullah Aslan, Atakan Çankaya, Şahverdi Çetin, Chatzigiovannis, Jese, Lamine Diack, Ghayas Zahid, Rodrigues, Oğuz Ceylan, Fıratcan Üzüm
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Larsen xx, Marc Bartra xx, Vitor Hugo xx, Eren Elmalı xx, Gbamin xx, Marek Hamsik xx, Abdulkadir Ömür xx, Yusuf Yazıcı xx, Enis Bardhi xx, Maxi Gomez xx
Yedekler: Taha Tepe, Hüseyin Türkmen, Siopis, Umut Bozok, Djaniny, Naci Ünüvar, Denswil, Yusuf Erdoğan, Doğucan Haspolat, Lahtimi
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Sarı Kartlar: Yasin Güreler (MKE Ankaragücü), Vitor Hugo (Trabzonspor)
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