33. dakikada Oğuz Ceylan, sağ kanattan buluştuğu topu ceza sahasın içerisindeki Sowe ile buluşturdu. Kaleciyle karşı karşıya kalan Sowe’nin vuruşunda top az farkla dışarıya çıktı.

3. dakikada Ankaragücü defansında yaşanan anlaşmazlıktan dolayı topu önünde bulan Okaka, topu ceza sahası içerisine kadar götürdü. Kaleci Gökhan ile karşı karşıya kalan İtalyan oyuncu yaptığı vuruşla ağlara gönderdi. 0-1

Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında M. Başakşehir ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.

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