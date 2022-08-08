49. dakikada Marlon’un sol kanattan açtığı orta ceza sahası içinde Zahid’le buluştu. Altı pas önünde kaleyi yoklayan Zahid’in şutunda meşin yuvarlak Sehic’ten geri oyun alanına döndü. Ceza sahası içinde Beridze’nin sert şutunda top üst kale direğinden dışarı çıktı.

Spor Toto Süper Lig’in 1. haftasında MKE Ankaragücü, Konyaspor’u ağırladı. Karşılaşmada iki takım da 0-0’lık skorla puanları paylaştı.

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