Spor Toto Süper Lig’in 1. haftasında MKE Ankaragücü, Konyaspor’u ağırladı. Karşılaşmada iki takım da 0-0’lık skorla puanları paylaştı.
Spor Toto Süper Lig’in 1. haftasında MKE Ankaragücü, Konyaspor’u ağırladı. Karşılaşmada iki takım da 0-0’lık skorla puanları paylaştı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada sol kanatta Paz’ın arka kale direğine orta açtı. Calvo’nun kafa vuruşunda top dışarı gitti.
49. dakikada Marlon’un sol kanattan açtığı orta ceza sahası içinde Zahid’le buluştu. Altı pas önünde kaleyi yoklayan Zahid’in şutunda meşin yuvarlak Sehic’ten geri oyun alanına döndü. Ceza sahası içinde Beridze’nin sert şutunda top üst kale direğinden dışarı çıktı.
85. dakikada Sowe’nin ceza sahası içi sağ çaprazda topu Oğuz Ceylan’la buluşturdu. Dar açıdan vuran Ceylan’ın şutunda top yan ağlarda kaldı.
Stat: Eryaman
Hakemler: Bahattin Şimşek xx, Ömer Tevfik Özkoç xx, Burak Şeker xx
MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü xx, Oğuz Ceylan xx, Atakan Çankaya xx, Mujakic xx, Marlon xxx, Abdullah Durak x (Diack dk. 83 x), Zahid xx, Chatzigiovanis xxx (Ariyibi dk. 68 x), Pedrinho xx (Ali Kaan Güneren dk. 68 x), Beridze xx (Jese dk. 61 xx), Macheda x (Sowe dk. 61 x)
Yedekler: Nurullah Aslan, Şahverdi Çetin, Yasin Güreler, Fıratcan Üzüm, Sinan Osmanoğlu
Teknik Sorumlu: Mustafa Dalcı
Konyaspor: Sehic xx, Ahmet Oğuz xx (Cebrail Karayel dk. 86 ?), Adil Demirbağ xx, Calvo xx, Guilhrme xx, Soner Dikmen xx, Hadziahmetovic xx, Michalak x (Muric dk. 46 x) , Rahmanovic xx (Paz dk. 46 xx), Bytqi xx (Silva dk. 86 ?), Cikalleshi x (Muhammet Demir dk. 72 x)
Yedekler: Erhan Erentürk, Karahan Yasir Subaşı, Uğurcan Yazğılı, Kahraman Demirtaş, Mehmet Ali Büyüksayar
Teknik Direktör: İlhan Palut
Sarı Kart: Oğuz Ceylan (MKE Ankaragücü)
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