90+7. dakikada hızlı gelişen Gaziantep FK atağında Veliu’nun pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Joao Figueiredo, topu filelerle buluşturdu. 0-2

75. dakikada Emre’nin pasında kaleci Günay ile karşı karşıya kalan Beridze’nin şutunda Günay topa sahip oldu.

58. dakikada Jevtovic’in soldan ortasında penaltı noktasına yakın bir noktadan Figueiredo’nun şutunda kaleci Gökhan gole izin vermedi.

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında, MKE Ankaragücü sahasında Gaziantep Futbol Kulübü’ne 2-0 mağlup oldu.

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