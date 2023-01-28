45+2. dakikada Emre’nin ara pasında ceza alanı içinde topla buluşan Sowe, iki rakibinden kurtuldu ve kaleci ile karşı karşıya kalarak şutunu attı ama kaleci Günay gole izin vermedi.

36. dakikada ceza sahası içi sol çaprazdan Maxim çok sert vurdu ancak uzak köşeye giden top üst direğe çarparak oyun alanının dışına çıktı.

31. dakikada Diack’ın orta alanda kaptırdığı topta hızlı atağa çıkan Maxim, ceza alanına sokuldu ve soldan gelen Markovic’e aktardı. Markovic ceza sahası içi sol çaprazdan uzak köşeye vurdu. Kaleciyi geçen topu Marlon son anda çizgiden çıkardı.

17. dakikada Emre Kılınç, ceza sahası çizgisinin üzerinden sağ çaprazdan yerden köşeye vurdu ancak top kaleci Günay’ın ellerinde kaldı.

5. dakikada Gaziantep FK Furkan’a yapılan faul sonrası serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Maxim’in sağdan kullandığı serbest vuruşta kaleci Gökhan boşa çıktı. Seken topu savunma son anda uzaklaştırdı.

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında, MKE Ankaragücü sahasında Gaziantep FK ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0’lık beraberlik ile sona erdi.

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