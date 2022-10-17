90+1. dakikada Ferdi Kadıoğlu’nun sol kanattan ceza sahası içerisine gönderdiği topla buluşan Rossi, yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı. 3-0

74. dakikada orta sahadan kaptığı topla metrelerce mesafe kat eden Crespo’nun pasında topla buluşan Joao Padro’nun ceza sahası içerisinde yaptığı vuruşunda top az farkla üstten dışarıya çıktı.

65. dakikada İrfan Can’ın orta sahadan verdiği uzun pasıyla ceza sahası önünde buluşan Valencia’nın sert ve etkili şutunda kaleci Gökhan gole izin vermedi.

Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe’ye 3-0 mağlup oldu.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.