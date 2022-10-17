26. dakikada MKE Ankaragücü’nde Beridze’nin sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Sowe’un vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Hakem Halil Umut Meler, VAR’ın uyarısıyla ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

25. dakikada Valencia orta sahada kaptığı topu İrfan Can Kahveci ile buluşturdu. Rakip ceza sahası dışından bekletmeden vuruşunu yapan İrfan’ın şutunda top ağlarla buluştu. 2-0

Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Fenerbahçe ile karşılıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 2-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

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