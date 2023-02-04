Güneş ve Çalımbay, maçtan önce zemini inceledi

Güneş ve Çalımbay, maçtan önce zemini inceledi

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük’e 2-0 mağlup oldu.

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