Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük’e 2-0 mağlup oldu.

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük’e 2-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

63. dakikada Mujakic’in ceza sahası içerisinde Colley’i düşürmesi üzerine maçın hakemi Arda Kardeşler beyaz noktayı gösterdi.

65. dakikada topun başına geçen Borini, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2

82. dakikada ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Sowe’un şutunda kaleci Batuhan meşin yuvarlağı çeldi.

Stad: Eryaman

Güneş ve Çalımbay, maçtan önce zemini inceledi Güneş ve Çalımbay, maçtan önce zemini inceledi

Hakemler: Arda Kardeşler xx, Candaş Elbil xx, Mehmet Akıncık xx

MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan xx, Fıratcan Üzüm xx, Radakovic xx, Mujakic xx, Marlon xx (Yasin Güreler dk. 75 x) Diack xx, Taylan Antalyalı xx (Dokanovic dk. 75 x) Emre Kılınç xx, Pedrinho xx (Zahid dk. 58 x) Beridze xx (Oko dk. 68 x) Sowe xx

Yedekler: Doğukan Kaya, Bahadır Han Güngördü, Atakan Rıdvan Çankaya, Ariyibi, Arda Ünyay, Yusuf Eren Göktaş

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Fatih Karagümrük: Batuhan Ahmet Şen xx, Salih Dursun xx (Bruno dk. 89 ?) Baniya xx, Dresevic xx, Münir Levent Mercan xx, Shukurov xx (Bertolacci dk. 71 x) Ricci xx (Lawrence dk. 84, x) Ozdoev xx, Colley xx (Burak Kapacak dk. 71 x) Borini xx (Kerim Frei dk. 89 ?) Diagne xx

Yedekler: Viviano, Kazım Kazım, Samed Onur, Adnan Uğur, Feghouli

Teknik Direktör: Andrea Pirlo

Goller: Diagne (dk. 45+1), Borini (dk. 65 pen.) (Karagümrük)

Sarı kart: Bertolacci (Karagümrük)