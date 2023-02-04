Spor Toto Süper Lig’in 23’ncü haftasında MKE Ankaragücü, Fatih Karagümrük’ü konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Karagümrük’ün 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Spor Toto Süper Lig’in 23’ncü haftasında MKE Ankaragücü, Fatih Karagümrük’ü konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Karagümrük’ün 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (ilk yarı)
8. dakikada Sowe’nin orta sahadan taşıdığı topla ceza sahası yayı dışından çektiği şutta top az farkla üstten dışarıya çıktı.
12. dakikada Mujakic’in caza sahası sol çaprazdan çektiği şutta top az farkla sağ taraftan dışarıya çıktı.
27. dakikada Sowe’nin pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Beridze’nin kaleci Batuhan’ın müdahalesi
sonucu yerde kalması üzerine Ankaragücü penaltı kazandı. VAR incelemesinin ardından topun başına geçen Ricci’nin vuruşunda top üstten dışarıya çıktı.
36. dakikada Colley’in ceza sahası önü sağ çaprazdan çektiği şutta top direkten döndü.
45+1. dakikada Ozdoev’in sol kanattan derinlemesine gönderdiği topla ceza sahası içerisinde buluşan Shukurov, meşin yuvarlağı bekletmeden Diagne’ye gönderdi. Topla buluşan Senegalli forvet, yaptığı vuruşla ağları sarstı. 0-1
Stat: Eryaman
Hakemler: Arda Kardeşler xx, Candaş Elbil xx, Mehmet Akıncık xx
MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan xx, Fıratcan Üzüm xx, Radakovic xx, Mujakic xx, Marlon xx, Diack xx, Taylan Antalyalı xx, Emre Kılınç xx, Pedrinho xx, Beridze xx, Sowe xx
Yedekler: Doğukan Kaya, Bahadır Han Güngördü, Atakan Rıdvan Çankaya, Ariyibi, Dokanovic, Yasin Güreler,
Zahid, Arda Ünyay, Oko, Yusuf Eren Göktaş
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Fatih Karagümrük: Batuhan Ahmet Şen xx, Salih Dursun xx, Baniya xx, Dresevic xx, Münir Levent Mercan xx, Shukurov xx, Ricci xx, Ozdoev xx, Colley xx, Borini xx, Diagne xx
Yedekler: Viviano, Bruno, Kerim Frei, Kazım Kazım, Samed Onur, Burak Kapacak, Lawrence, Adnan Uğur,
Feghouli, Bertolacci
Teknik Direktör: Andrea Pirlo
Gol: Diagne (dk. 45+1) (Karagümrük)
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