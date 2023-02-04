45+1. dakikada Ozdoev’in sol kanattan derinlemesine gönderdiği topla ceza sahası içerisinde buluşan Shukurov, meşin yuvarlağı bekletmeden Diagne’ye gönderdi. Topla buluşan Senegalli forvet, yaptığı vuruşla ağları sarstı. 0-1

sonucu yerde kalması üzerine Ankaragücü penaltı kazandı. VAR incelemesinin ardından topun başına geçen Ricci’nin vuruşunda top üstten dışarıya çıktı.

Spor Toto Süper Lig’in 23’ncü haftasında MKE Ankaragücü, Fatih Karagümrük’ü konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Karagümrük’ün 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.

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