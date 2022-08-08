Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran x, Florent Hadergjonaj x, Jeffrey Bruma x, Recep Yemişçi x (Yasin Özcan dk. 46 x), Raoul Petretta x, Aytaç Kara x (Turgay Gemicibaşı dk. 46 x), Mamadou Fall x, Haris Hajradinovic x, Valentin Eysseric x (Yunus Mallı dk. 63 x), Ben Ouanes x (Celina dk. 52 x) , Stephane Bahoken x (Erdem Çetinkaya dk. 63 x)

82. dakikada Celina’nın soldan ceza sahasına gönderdiği yerden ortada Yunus Mallı meşin yuvarlakla buluştu. Bu futbolcunun karşı karşıya pozisyonda çektiği şutta Volkan Babacan iyi yer tutarak gole izin vermedi.

77. dakikada Petretta’nın Deniz Türüç’ü düşürmesi sonrasında kazanılan penaltı atışında topun başına Deniz Türüç geldi. Bu futbolcu sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 4-0

74. dakikada taç atışında Mahmut’la paslaşan Caiçara bekletmeden ceza sahasına ortaladı. Bu noktada yükselen Mounir’in kafa vuruşunda fark 3’e çıktı. 3-0

72. dakikada sağ kanatta topla buluşan Hadergjonaj kale sahası içine ortaladı. Bu noktada iyi yükselen Erdem’in kafa vuruşunda top az farkla üstten dışarı çıktı.

57. dakikada Kasımpaşa savunmasında Yasin’in hatası sonrasında topu kapan Serdar çaprazdan bekletmeden şutunu çıkardı ancak kaleci Ertuğrul topu kornere yolladı.

55. dakikada Serdar’ın sağ kanattan gönderdiği ortada arka direkte topla buluşan Mounir kafayı vurdu ancak savunma son anda araya girerek meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in ilk haftasında Kasımpaşa’yı konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 önde kapatan Başakşehir, mücadeleden de 4-0’lık galibiyetle ayrıldı.

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