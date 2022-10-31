80. dakikada ileri atılan topta Bajic’in kafayla ortaya aşırttığı topa gelişine vuran Serginho meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve farkı ikiye indirdi. 1-3

76. dakikada Giresunspor hazırlık pasları yaparken Savicevic’ten topu kapan ve ceza sahası içine giren Ömer Ali Şahiner’in şutunda meşin yuvarlak sağ üst köşeden filelerle buluştu. 3-0

65. dakikada Başakşehir atağında Berkay Özcan’ın ara pasında ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Keny’nin sert şutunda meşin yuvarlak, kaleci Onurcan’a da çarparak filelerle buluştu. 2-0

38. dakikada Berkay Özcan’ın sağ kanada gönderdiği topu kontrol eden Serdar Gürler’in ceza sahası içine ortaladığı top kafalardan sekerek Ndayishimiye’nin önünde kaldı. Youssuf Ndayishimiye’nin sert şutunda meşin yuvarlak, kaleci Onurcan’ın sağından filelerle buluştu. 1-0

27. dakikada Giresunspor atağında sol kanattan topla beraber ilerleyen Borja Sainz’in içeri çevirdiği topu Görkem Sağlam, Hayrullah Bilazer’e aktardı. Hayrullah’ın ceza sahası içi sol çaprazdan bekletmeden yaptığı vuruş Hasan Ali Kaldırım’a çarparak taca gitti.

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