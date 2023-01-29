90+3. dakikada Mahmut Tekdemir’in pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Keny’nin yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak köşe direğinin yanından auta gitti.

78. dakikada savunma arkasına atılan pasta Ikpeazu’nun çizgiye inip yaptığı ortada, Guilherme’nin kafa vuruş üstten auta çıktı.

67. dakikada sol taraftan Pavicic’in yerden ceza sahasına gönderdiği pasta Muric, yerden sert vurdu ve kaleci Volkan Babacan’ın son anda köşeden çıkardığı topu savunma uzaklaştırdı.

64. dakikada penaltı noktasında topun başına geçen Deniz Türüç, sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

61. dakikada Serdar Gürler’in sol taraftan yaptığı ortada ceza sahası içinde Okaka’dan önce Adil topa elle müdahale etti. VAR’dan gelen uyarı sonrası hakem Suat Arslanboğa pozisyonu inceledi ve penaltı noktasını gösterdi.

56. dakikada Serdar Gürler’in pasında topla buluşan Okaka, ceza sahasına girerken karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Sehic’te kaldı.

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Medipol Başakşehir, Konyaspor’u 2-0 mağlup etti.

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