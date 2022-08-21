78. dakikada Berkay’ın pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Mounir’in rakiplerini çalımlayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Bilal’de kaldı.

57. dakikada İlhan Parlak’ın pasında topa sahip olan Mane’nin ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Spor Toto Süper Lig’in 3. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında karşılaştığı Kayserispor’u 2-0’lık skorla mağlup etti.

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