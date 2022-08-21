Spor Toto Süper Lig’in 3. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında karşılaştığı Kayserispor’u 2-0’lık skorla mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig’in 3. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında karşılaştığı Kayserispor’u 2-0’lık skorla mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada Lima’nın pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Berkay’ın sert şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0
57. dakikada İlhan Parlak’ın pasında topa sahip olan Mane’nin ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
78. dakikada Berkay’ın pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Mounir’in rakiplerini çalımlayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Bilal’de kaldı.
Stat: Fatih Terim
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Samet Çiçek xx, Yusuf Bozdoğan xx
Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer xx, Caiçara xx, Ndayishimiye xx, Touba xx, Lima xxx, Biglia xx (Mounir dk. 62 x), Deniz Türüç xx (Serdar Gürler dk. 46 x), Berkay Özcan xxx (Mesut Özil dk. 80 ?), Aleksic xx, Chadli xxx (Mahmut Tekdemir dk. 62 x), Szysz xx (Crivelli dk. 73 x)
Yedekler: Deniz Dilmen, Şener Özbayraklı, Hasan Ali Kaldırım, Duarte, Okaka
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Kayserispor: Bilal Bayazit xx, Onur Bulut xx, Hosseini xx, Kolovetsios xx, Carole xx, Karimi xx (Campanharo dk. 74 x), Bertolacci xx (Mensah dk. 69 x), Emrah Başsan xx (Mane dk. 54 x), Thiam xx, Cardoso xx (Baran Ali Gezek dk. 74 x), Mustafa Pektemek xx (İlhan Parlak dk. 46 x)
Yedekler: Cenk Gönen, Ramazan Civelek, Gökhan Sazdağı, Uzodimma, Nurettin Korkmaz
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Goller: Chadli (dk. 22), Berkay Özcan (dk. 49) (Medipol Başakşehir)
Sarı kartlar: Deniz Türüç, Lima, Aleksic, Touba, Crivelli (Medipol Başakşehir)
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