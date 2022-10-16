Goller: Ndayishimiye (dk. 26 ve 78) (Başakşehir)

56. dakikada sağ taraftan Oğuzhan Berber’in ortasında kale önünde Muammer’in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Volkan iki hamlede kontrol etti.

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında sahasında karşı karşıya geldiği İstanbulspor’u 2-0’lık skorla mağlup etti.

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