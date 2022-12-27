Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Medipol Başakşehir, Antalyaspor’u konuk etti. Medipol Başakşehir ikinci yarıda bulduğu gollerle müsabakadan 2-0 galip ayrıldı.
Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Medipol Başakşehir, Antalyaspor’u konuk etti. Medipol Başakşehir ikinci yarıda bulduğu gollerle müsabakadan 2-0 galip ayrıldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
57. dakikada sağ tarafta topla buluşan Deniz Türüç, yayın gerisine kadar ilerledi. Sağ çaprazdan sol ayağıyla uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşuran Deniz, takımını öne geçirdi. 1-0
66. dakikada Lucas Lima’nın sol çizgiden ceza sahası içerisine gönderdiği topu, kaleci Muhammed Alperen kontrol edemedi ve kale önünde topu önünde bulan Aleksic meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi. 2-0
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Halil Umut Meler xx, Süleyman Özay xx, Mehmet Salih Mazlum xx
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan xx, Şener Özbayraklı xx, Duarte xx, Ndayishimiye xx, Lucas Lima xx, Mahmut Tekdemir xx, Serdar Gürler x (Szysz dk.69 x), Aleksic xxx (Keny dk. 85 ?), Berkay Özcan x (Deniz Türüç dk. 46 xx), Chouiar xx (Nzaba dk.69 x), Okaka xx (Traore dk. 79 x)
Yedekler: Muhammed Şengezer, Batuhan Çelik, Muhammet Arslantaş, Efe Koyuncu, Caiçara
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Antalyaspor: Alperen Uysal xx, Bünyamin Balcı x (Floranus dk. 76 x), Ömer Toprak xx, Kudryashov xx, Cemali Sertel xx, Soner Aydoğdu x (Hakan Özmert dk. 69 x), Ufuk Akyol xx, Gökdeniz Bayrakdar x (Erkan Eyibil dk. 76 x), Luiz Adriano x (Fredy dk. 69 x), Ghacha x (Larsson dk. 27 x), Haji Wright xx
Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Gerxhaliu, Mustafa Erdilman, Emre Uzun, Veysel Sarı
Teknik Direktör: Nuri Şahin
Goller: Deniz Türüç (dk.57), Aleksic (dk.66), Emre Belözoğlu (dk.90+1) (Başakşehir)
Sarı kartlar: Mahmut Tekdemir, Duarte (Başakşehir), Kudryashov (Antalyaspor)
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