66. dakikada Lucas Lima’nın sol çizgiden ceza sahası içerisine gönderdiği topu, kaleci Muhammed Alperen kontrol edemedi ve kale önünde topu önünde bulan Aleksic meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi. 2-0

57. dakikada sağ tarafta topla buluşan Deniz Türüç, yayın gerisine kadar ilerledi. Sağ çaprazdan sol ayağıyla uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşuran Deniz, takımını öne geçirdi. 1-0

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Medipol Başakşehir, Antalyaspor’u konuk etti. Medipol Başakşehir ikinci yarıda bulduğu gollerle müsabakadan 2-0 galip ayrıldı.

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