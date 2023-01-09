62. dakikada Ömer Ali Şahiner’in sağ taraftan son çizgiye kadar inip ceza sahasına ortaladığı topu Serdar Gürler, düzgün bir vuruşla yakın direkten filelere yolladı. 2-1

58. dakikada Adana Demirspor’un Belhanda ile sol taraftan kullandığı kornerde ceza sahası içinde iyi yükselen Samet Akaydın’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşeden filelere gitti. 1-1

50. dakikada sol kanattan Serdar Gürler’in içeri çıkardığı topa Ndayishimiye gelişine vurdu. Adana Demirspor savunmasında Rodrigues’e çarpan meşin yuvarlak oyun alanına geri döndü. Pozisyonu VAR da inceleyen Arda Kardeşler, penaltı noktasını gösterdi.

Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Adana Demirspor’u konuk etti. Müsabaka turuncu-lacivertlilerin 2-1’lik üstünlüğü ile sona erdi.

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