Bandırmaspor, Sergen Piçinciol’u transfer etti

Bandırmaspor, Sergen Piçinciol’u transfer etti

43. dakikada sol taraftan topla birlikte ilerleyen Berkay Özcan, ceza sahası dışı sol çaprazından uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğe de çarpıp ağlarla buluştu. 1-0

19. dakikada sol taraftan Serdar Gürler’in arka direğe yaptığı ortada, savunmadan seken topu ceza sahası içinde alan Aleksic’in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

10. dakikada Michalak’ın sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde topu alan Bytqi’nin penaltı noktasından yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak direğin yanından dışarı gitti.

Spor Toto Süper Lig?in 21. haftasında Medipol Başakşehir evinde Konyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Başakşehir?in 1-0?lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

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