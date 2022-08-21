30. dakikada Caiçara’nın pasında ceza sahası içi penaltı noktası yanında topla buluşan Berkay’ın bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Bilal’de kaldı.

22. dakikada sol kanattan Lima’nın içeri çevirdiği topa arka direkte Chadli’nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0

Spor Toto Süper Lig’in 3. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Kayserispor ile karşılaşıyor. Maçın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

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