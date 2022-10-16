26. dakikada Deniz Türüç’ün sağ taraftan kullandığı korner de yakın direkte iyi yükselen Ndayishimiye’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Jensen’in solundan filelere gitti. 1-0

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında İstanbulspor’u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0’lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

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