Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında İstanbulspor’u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0’lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında İstanbulspor’u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0’lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

Sakaryaspor-Adanaspor maçının ardından Sakaryaspor-Adanaspor maçının ardından

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

26. dakikada Deniz Türüç’ün sağ taraftan kullandığı korner de yakın direkte iyi yükselen Ndayishimiye’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Jensen’in solundan filelere gitti. 1-0

33. dakikada Başakşehir atağında Mahmut pasında topla buluşan Traore, ceza sahası ön çizgisinden şutunu çekti. Yakın direkte iyi yer tutan kaleci Jensen topu kornere çıkardı.

Stat: Fatih Terim

Hakemler: Erkan Özdamar xx, İlker Takpak xx, Cemil Tunç xx

Başakşehir: Volkan Babacan xx, Ömer Ali Şahiner xx, Duarte xx, Ndayishimiye xx, Lima xx, Lucas Biglia xx, Serdar Gürler xx, Berkay xx, Mahmut Tekdemir xx, Deniz Türüç xx, Traore xx

Yedekler: Muhammed Şengezer, Hasan Ali Kaldırım, Epureanu, Aleksic, Azubuike, Keny, Szysz, Muhammet Arslantaş, Okaka, Caiçara

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

İstanbulspor: Jensen xx, Mehmet Yeşil xx, Okan Erdoğan xx, Mehremic xx, Oğuzhan Berber xx, Muhammer Sarıkaya xx, Rroca xx, Ali Yaşar xx, Topalli xx, Ethemi xx, İbrahim Yılmaz xx

Yedekler: Alp Arda, Abdullah Aydın, Aldin Cajic, Emir Kaan Gültekin, Patrick Ebeert, Yusuf Ali Özer, Ologo, Melih Kabasakal, Guri, Kaan Bağış

Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz

Gol: Ndayishimiye (dk. 26) (Başakşehir)

Sarı kartlar: Lucas Biglia (Başakşehir) Mehmet Yeşil (İstanbulspor)