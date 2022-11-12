Goller: Kerem Aktürkoğlu (dk. 14, 59 ve 85), Icardi (dk. 45 pen.), Ndayishimiyye (dk. 45+4 k.k.), Mertens (dk. 65) (Galatasaray)

88. dakikada Mata, ceza sahası dışı sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta içeri ortasını yaptı. Arka direkte Abdulkerim’in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-7

85. dakikada sağ taraftan Icardi’nin ara pasında Kerem topla buluştu. Kerem’in ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 0-6

72. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Oliveira, kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlağı yerden kale önüne sert şekilde gönderdi. Nelsson’un kayarak yaptığı dokunuşta meşin yuvarlak uzak direğin dibinden auta gitti.

65. dakikada sol taraftan Kerem’in yerden pasında ceza sahası içi sağ tarafında Rashica topla buluştu. Rashica’nın yerden yuvarladığı topa Mertens’in bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 0-5

59. dakikada Kerem’in ara pasında Icardi topla buluştu. Icardi’nin topuk pasında tekrar topa sahip olan Kerem’in ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-4

48. dakikada Mertens’in pasında topla buluşan Rashica’nın ceza sahasına sağ çaprazdan girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Galatasaray: 1 (Maç devam ediyor)

Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Galatasaray: 1 (Maç devam ediyor)

45+5. dakikada ceza sahası dışı sağ tarafından Rashica’nın ortasında meşin yuvarlak Ndayishimiyye’ye çarpıp yön değiştirerek ağlarla buluştu. 0-3

43. dakikada Ndayishimiyye’nin Torreira’ya ceza sahası içinde yaptığı müdahaleyi hakem Atilla Karaoğlan penaltı olarak değerlendirdi.

36. dakikada sağ çaprazdan ceza sahası içine giren Traore’nin yerden yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak kaleci Muslera’da kaldı.

31. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Boey’in ortasında arka direkte Abdulkerim’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğe çarparak direk önünde bulunan Icardi’ye de çarparak auta gitti.

27. dakikada ceza sahası dışı sağ kanattan Traore, kullandığı serbest vuruşta ortasını kale önüne yaptı. Ön direkte Mounir’in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera’da kaldı.

14. dakikada Oliveira ile paslaşan Kerem ceza sahası içinde topla buluştu. Kerem’in kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 0-1

Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında karşılaştığı Galatasaray’a 7-0’lık skorla mağlup oldu.

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