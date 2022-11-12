45+5. dakikada ceza sahası dışı sağ tarafından Rashica’nın ortasında meşin yuvarlak Ndayishimiyye’ye çarpıp yön değiştirerek ağlarla buluştu. 0-3

43. dakikada Ndayishimiyye’nin Torreira’ya ceza sahası içinde yaptığı müdahaleyi hakem Atilla Karaoğlan penaltı olarak değerlendirdi.

36. dakikada sağ çaprazdan ceza sahası içine giren Traore’nin yerden yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak kaleci Muslera’da kaldı.

31. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Boey’in ortasında arka direkte Abdulkerim’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğe çarparak direk önünde bulunan Icardi’ye de çarparak auta gitti.

27. dakikada ceza sahası dışı sağ kanattan Traore, kullandığı serbest vuruşta ortasını kale önüne yaptı. Ön direkte Mounir’in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera’da kaldı.

14. dakikada Oliveira ile paslaşan Kerem ceza sahası içinde topla buluştu. Kerem’in kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 0-1

Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geliyor. Maçın ilk yarısı sarı-kırmızılı ekibin 3-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

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