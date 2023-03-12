Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Medipol Başakşehir, Beşiktaş’ı konuk ediyor. Mücadelenin 15 dakikası siyah-beyazlı ekibin 1-0 üstünlüğü ile geçildi.
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Beşiktaş: 1 (Maç devam ediyor)
Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Medipol Başakşehir, Beşiktaş’ı konuk ediyor. Mücadelenin 15 dakikası siyah-beyazlı ekibin 1-0 üstünlüğü ile geçildi.
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