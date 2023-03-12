AXA Sigorta Efeler Ligi: Arkas Spor: 1 - Fenerbahçe HDI Sigorta: 3 AXA Sigorta Efeler Ligi: Arkas Spor: 1 - Fenerbahçe HDI Sigorta: 3

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Medipol Başakşehir, Beşiktaş’ı konuk ediyor. Mücadelenin 15 dakikası siyah-beyazlı ekibin 1-0 üstünlüğü ile geçildi.