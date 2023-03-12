Bunlar da ilginizi çekebilir

40. dakikada sol taraftan Deniz Türüç, kullandığı serbest vuruşta ortasını kale önüne yaptı. Ön direkte Figueiredo’nun yaptığı kafa vuruşunda Mert arka direkte iki hamlede meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

30. dakikada Adnan Januzaj’ın Gedsonr Fernandes’e yaptığı müdahaleyi hakem Mete Kalkavan VAR’da izleyerek direkt kırmızı kart gösterdi ve Januzaj’ı oyundan attı.

15. dakikada Salih’in pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topa sahip ola Aboubakar’ın sağ çaprazdan kaleye sokularak yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 0-1

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı siyah-beyazlı ekibin 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.