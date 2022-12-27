29. dakikada Cemali’nin pasında savunma arkasında topu alan Wright sağ çaprazdan yaptığı vuruşta savunmanın müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere gitti.

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Medipol Başakşehir, Antalyaspor’u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı.

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