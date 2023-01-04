Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Konyaspor, Sivasspor’u ağırladı. Karşılaşma 2-2 beraberlikle tamamlandı.
Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Konyaspor, Sivasspor’u ağırladı. Karşılaşma 2-2 beraberlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada sağ kanattan ceza sahasına gönderilen topu Diouf kontrol etmek isterken Robin Yalçın topa eliyle müdahale etti ve hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi.
56. dakikada Hadziahmetovic penaltı atışında topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi. 2-1
66. dakikada Guilherme’nin sol kanattan arka direğe yaptığı ortaya Amilton yakın mesafeden bekletmeden vurdu fakat top üstten auta çıktı.
72. dakikada ceza yayının hemen önünden Çekiçi’nin direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta kaleci Ali Şaşal gole izin vermedi.
79. dakikada Alaaddin’in sağ kanattan ceza sahasına yerden gönderdiği topa Charisis vurdu ve top yerden uzak direğe çarparak ağlara gitti. 2-2
86. dakikada Michalak’ın sağ kanattan son çizgiye inerek arka direğe yaptı ortaya arka direkte Muric kafa vuruşunu yaptı ama top yandan dışarı çıktı.
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Ümit Öztürk xx, Serkan Olguncan xx, Gökhan Barcın xx
Konyaspor: Erhan x, Ahmet xx, Adil xx, Calvo xx, Guilherme xxx, Amilton xx (Muric dk. 81 xx), Hadziahmetovic xx, Bruno Paz xx (Soner dk. 46 xx), Michalak x (Ikpeazu dk. 87 ?), Diouf xx, Muhammet xx (Çekiçi dk. 70 xx)
Yedekler: Deniz, Yasir, Uğurcan, Kahraman, Oğulcan, Cebrail
Teknik Direktör: İlhan Palut
Sivasspor: Ali Şaşal xx, Robin xx, Caner xx, Goutas xx, Ziya xx, Hakan xx (Charisis dk. 63 xxx), Keita xx (Alaaddin dk. 76 xx), Ulvestad xx, N’Jie xxx, Angielski xx (Uğur dk. 87 ?), Gradel xx (Musa dk. 63 xx)
Yedekler: Emre Satılmış, Muammer, Cofie, Camara, Emre Gökay, Mehmet
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Goller: Muhammet (dk. 22), Hadziahmetovic (dk. 56 pen.) (Konyaspor), Gradel (dk. 34 pen.), Charisis (dk. 79) (Sivasspor)
Sarı kartlar: Bruno Paz, Muhammet, Ikpeazu, Çekiçi (Konyaspor), Robin (Sivasspor)
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