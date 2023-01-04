86. dakikada Michalak’ın sağ kanattan son çizgiye inerek arka direğe yaptı ortaya arka direkte Muric kafa vuruşunu yaptı ama top yandan dışarı çıktı.

79. dakikada Alaaddin’in sağ kanattan ceza sahasına yerden gönderdiği topa Charisis vurdu ve top yerden uzak direğe çarparak ağlara gitti. 2-2

66. dakikada Guilherme’nin sol kanattan arka direğe yaptığı ortaya Amilton yakın mesafeden bekletmeden vurdu fakat top üstten auta çıktı.

52. dakikada sağ kanattan ceza sahasına gönderilen topu Diouf kontrol etmek isterken Robin Yalçın topa eliyle müdahale etti ve hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi.

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