84. dakikada Kartal Kayra’nın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Umut topu ağlara gönderdi ancak gol Umut’un elle oynadığı gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.

59. dakikada Hadziahmetovic’in sağ çaprazdan arka direğe kullandığı serbest vuruşta Calvo kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi ancak VAR’dan gelen uyarıyla gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

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