45+3. dakikada Guilherme’nin sol kanattan penaltı noktasına doğru yaptığı ortaya Muhammet kafa vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

31. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Mrsic’in şutunda savunmaya da çarpan topu kaleci Erhan kontrol etti.

25. dakikada Popov’un pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Onur’un dar açıdan yaptığı vuruşta kaleci Erhan topu kornere çeldi.

8. dakikada Bytyqi’nin sol kanattan arka direğe yaptığı ortaya Bruno Paz kafa vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak direğin dibinden auta çıktı.

Artvin’de 6.’sı düzenlenen uluslararası off-road yarışları büyük heyecana sahne oldu

Artvin’de 6.’sı düzenlenen uluslararası off-road yarışları büyük heyecana sahne oldu

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