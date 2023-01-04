Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Konyaspor, Sivasspor’u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Konyaspor, Sivasspor’u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada Konyaspor’un sol kanattan kullandığı serbest vuruşta kaleci Ali Şaşal’ın uzaklaştırmak isteği top arka direkte Bruno Paz’ın önünde kaldı. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

11. dakikada sağ kanatta topla buluşan Muhammet’in ortasına penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Diouf kafa vuruşunu yaptı ancak top kaleci Ali Şaşal’da kaldı.

21. dakikada Guiherme’nin pasıyla sol kanatta topla buluşan Michalak rakibini çalımlayıp ceza sahasına girdi ve vuruşunu yaptı fakat top az farkla üstten dışarı gitti.

22. dakikada Diouf’un ara pasıyla ceza yayı sağında topla buluşan Muhammet’in düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0

30. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Muhammet’in sert şutunda top kaleci Ali Şaşal’da kaldı.

33. dakikada Angielski’nin pasıyla ceza sahası içi sağında son çizgide topla buluşan N’Jie, Calvo’nun müdahalesi sonucu yerde kaldı. Hakem Ümit Öztürk bu pozisyon sonrası penaltı noktasını işaret etti.

34. dakikada penaltı atışında topun başına geçen Gradel, kaleci ve meşin yuvarlağı farklı köşelere yollayarak skorda dengeyi sağladı. 1-1

43. dakikada Keita ceza yayı önü sağ çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Erhan son anda topu kornere çeldi.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Ümit Öztürk xx, Serkan Olguncan xx, Gökhan Barcın xx

Konyaspor: Erhan xx, Ahmet xx, Adil xx, Calvo xx, Guilherme xx, Amilton xx, Hadziahmetovic xx, Bruno Paz xx, Michalak x, Diouf xx, Muhammet xxx

Yedekler: Deniz, Yasir, Uğurcan, Muric, Soner, Kahraman, Çekiçi, Ikpeazu, Oğulcan, Cebrail

Teknik Direktör: İlhan Palut

Sivasspor: Ali Şaşal xx, Robin xx, Canerxx, Goutas xx, Ziya xx, Hakan xx, Keita xx, Ulvestad xx, N’Jie xx, Angielski xx, Gradel xx

Yedekler: Emre Satılmış, Muammer, Uğur, Cofie, Alaaddin, Camara, Charisis, Emre Gökay, Musa, Mehmet

Galatasaray’da 3 değişiklik Galatasaray’da 3 değişiklik

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Muhammet (dk. 22) (Konyaspor), Gradel (dk. 34 pen.) (Sivasspor)

Sarı kartlar: Bruno Paz, Muhammet (Konyaspor)