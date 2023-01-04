43. dakikada Keita ceza yayı önü sağ çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Erhan son anda topu kornere çeldi.

34. dakikada penaltı atışında topun başına geçen Gradel, kaleci ve meşin yuvarlağı farklı köşelere yollayarak skorda dengeyi sağladı. 1-1

33. dakikada Angielski’nin pasıyla ceza sahası içi sağında son çizgide topla buluşan N’Jie, Calvo’nun müdahalesi sonucu yerde kaldı. Hakem Ümit Öztürk bu pozisyon sonrası penaltı noktasını işaret etti.

21. dakikada Guiherme’nin pasıyla sol kanatta topla buluşan Michalak rakibini çalımlayıp ceza sahasına girdi ve vuruşunu yaptı fakat top az farkla üstten dışarı gitti.

11. dakikada sağ kanatta topla buluşan Muhammet’in ortasına penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Diouf kafa vuruşunu yaptı ancak top kaleci Ali Şaşal’da kaldı.

10. dakikada Konyaspor’un sol kanattan kullandığı serbest vuruşta kaleci Ali Şaşal’ın uzaklaştırmak isteği top arka direkte Bruno Paz’ın önünde kaldı. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

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