Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Konyaspor, Sivasspor’u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.
Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Konyaspor, Sivasspor’u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
10. dakikada Konyaspor’un sol kanattan kullandığı serbest vuruşta kaleci Ali Şaşal’ın uzaklaştırmak isteği top arka direkte Bruno Paz’ın önünde kaldı. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
11. dakikada sağ kanatta topla buluşan Muhammet’in ortasına penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Diouf kafa vuruşunu yaptı ancak top kaleci Ali Şaşal’da kaldı.
21. dakikada Guiherme’nin pasıyla sol kanatta topla buluşan Michalak rakibini çalımlayıp ceza sahasına girdi ve vuruşunu yaptı fakat top az farkla üstten dışarı gitti.
22. dakikada Diouf’un ara pasıyla ceza yayı sağında topla buluşan Muhammet’in düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0
30. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Muhammet’in sert şutunda top kaleci Ali Şaşal’da kaldı.
33. dakikada Angielski’nin pasıyla ceza sahası içi sağında son çizgide topla buluşan N’Jie, Calvo’nun müdahalesi sonucu yerde kaldı. Hakem Ümit Öztürk bu pozisyon sonrası penaltı noktasını işaret etti.
34. dakikada penaltı atışında topun başına geçen Gradel, kaleci ve meşin yuvarlağı farklı köşelere yollayarak skorda dengeyi sağladı. 1-1
43. dakikada Keita ceza yayı önü sağ çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Erhan son anda topu kornere çeldi.
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Ümit Öztürk xx, Serkan Olguncan xx, Gökhan Barcın xx
Konyaspor: Erhan xx, Ahmet xx, Adil xx, Calvo xx, Guilherme xx, Amilton xx, Hadziahmetovic xx, Bruno Paz xx, Michalak x, Diouf xx, Muhammet xxx
Yedekler: Deniz, Yasir, Uğurcan, Muric, Soner, Kahraman, Çekiçi, Ikpeazu, Oğulcan, Cebrail
Teknik Direktör: İlhan Palut
Sivasspor: Ali Şaşal xx, Robin xx, Canerxx, Goutas xx, Ziya xx, Hakan xx, Keita xx, Ulvestad xx, N’Jie xx, Angielski xx, Gradel xx
Yedekler: Emre Satılmış, Muammer, Uğur, Cofie, Alaaddin, Camara, Charisis, Emre Gökay, Musa, Mehmet
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Goller: Muhammet (dk. 22) (Konyaspor), Gradel (dk. 34 pen.) (Sivasspor)
Sarı kartlar: Bruno Paz, Muhammet (Konyaspor)
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