Sarı kartlar: Ben Ouanes, Hajradinovic, Ertuğrul, Koita, Bruma (Kasımpaşa), Ahmet Oğuz, Kahraman, Ikpeazu, Calvo, İlhan Palut (Teknik Direktör) (Konyaspor)

Kasımpaşa: Ertuğrul xx, Hadergjonaj xx, Graovac xx, Sadık xx, Ben Ouanes xx, Hajradinovic xxx (Celina dk. 90+5 ?), Tırpan xx, Eysseric xx (Koita dk. 83 ?), Fall xx, Ali xx (Aytaç dk. 46 xx), Ahmet xx (Tunay dk. 77 xx)

86. dakikada sol kanatta Ben Ouanes’in ceza yayına çevirdiği topa bekletmeden vuran Hajradinovic’in şutunda top az farkla üstten dışarı çıktı.

82. dakikada sol kanattan gelişen Konyaspor atağında Ikpeazu’nun pasıyla ceza saha içi sol çaprazında topla buluşan Guilherme’nin dar açıdan yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

68. dakikada savunmadan topu kapan Hadziahmetovic’in pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Diof meşin yuvarlağa dokundu ancak kaleci Ertuğrul gole izin vermedi.

28. dakikada Ahmet Oğuz’un ceza sahası önü sağ çaprazından yaptığı ortaya iyi yükselen Çekiçi’nin kafa vuruşunda top üst direğe çarparak tekrar oyun alanına döndü.

26. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına girip rakiplerini çalımlayan Eysseric’in dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

19. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Çekiçi’nin şutunda savunmaya da çarpan top az farkla yandan auta çıktı.

Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında Konyaspor evinde karşılaştığı Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.

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