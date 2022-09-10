73. dakikada Hatayspor savunmasında seken topu önünde bulan Soner kaleciyle karşı karşıya kaldı. Soner’in yaptığı vuruşta açıyı kapatan Erce Kardeşler gole izin vermedi.

66. dakikada Soner Dikmen’in kafasıyla ceza sahasında indirdiği topa penaltı noktasından etkili bir vuruş yapan Bruno Paz topu ağlara gönderdi. 1-0

57.dakikada Ahmet Oğuz’un sağ kanattan kale alanına yaptığı ortaya Adil Demirbağ vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Erce Kardeşler’in kucağında kaldı.

55.dakikada Bytyqi’nin sol kanattan yaptığı ortaya savunmadan seken topa gelişine vuran Hadziahmetovic’in şutunda top yandan auta gitti.

Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında Konyaspor, Eskişehir Yeni Stadyumu’nda karşılaştığı Hatayspor’u 1-0 mağlup etti.

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