Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında Konyaspor, Eskişehir Yeni Stadyumu’nda karşılaştığı Hatayspor’u 1-0 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında Konyaspor, Eskişehir Yeni Stadyumu’nda karşılaştığı Hatayspor’u 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
55.dakikada Bytyqi’nin sol kanattan yaptığı ortaya savunmadan seken topa gelişine vuran Hadziahmetovic’in şutunda top yandan auta gitti.
57.dakikada Ahmet Oğuz’un sağ kanattan kale alanına yaptığı ortaya Adil Demirbağ vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Erce Kardeşler’in kucağında kaldı.
63.dakikada Soner’in sağ kanattan sert çevirdiği topa kale alanı önünde Muhammet Demirci dokunamadı.
66. dakikada Soner Dikmen’in kafasıyla ceza sahasında indirdiği topa penaltı noktasından etkili bir vuruş yapan Bruno Paz topu ağlara gönderdi. 1-0
73. dakikada Hatayspor savunmasında seken topu önünde bulan Soner kaleciyle karşı karşıya kaldı. Soner’in yaptığı vuruşta açıyı kapatan Erce Kardeşler gole izin vermedi.
73.dakikada Muhammet’in savunma arkasına gönderdiği topta kaleciyle karşı karşıya kalan Soner topu yandan auta gönderdi.
79.dakikada kornerden seken topa ceza yayı üzerinden vuran Kamil Ahmet Çörekçi meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi.
86. dakikada Çekici’nin sol çaprazdan savunma arkasına gönderdiği topta Soner çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldırken, yerden sert vuruşunda Erce Kardeşler meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Stat: Eskişehir Yeni
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu xx, Ekrem Kan xx, Esat Sancaktar xx
Konyaspor: İbrahim Sehic xx, Ahmet Oğuz xx, Adil Demirbağ xx, Francisco Calvo xx, Guilherme xx, Amir Hadziahmetovic xx, Robert Muric xx (Bruno Paz dk. 46 xx), Soner Dikmen xx (Uğurcan Yazğılı dk 90 ? xx), Endri
Çekici xx (Cebrail Karayel dk. 90 ?), Zymer Bytyqi xx (Ucheuchukwu İkpeazu dk. 90 ?), Muhammet Demir xx (Mame Diouf dk. 78 xx)
Yedekler: Erhan Erentürk, Yasir Subaşı, Domagoj Pavicic, Kahraman Demirtaş, Ahmet Karademir
Teknik Direktör: İlhan Palut
Hatayspor: Erce Kardeşler xx, Kamil Ahmet Çörekçi xx, Recep Burak Yılmaz xx, Simon Falette xx, Samuel Adekugbe xx, Ruben Ribeiro xx, Mehdi Boudjemaa xx (Bertuğ Yıldırım dk. 80 xx) , Onur Ergün xx (Rayane Aabid dk. 87 xx), Saba Lobzhanidze xx (Dylan Saint-Louis dk. 87 xx), Kevin Varga x (Kaan Kanak dk. 67 xx) , Ayoub El Kaabi xx
Yedekler: Abdullah Yiğiter, Ognjen Vranjes, Musa Çağıran, Muhammed Mert, Burak Öksüz, Sadık Baş
Teknik Direktör: Serkan Özbalta
Gol: Bruno Paz (dk. 66) (Konyaspor)
Sarı kartlar: Zymer Bytyqi (Konyaspor), Kamil Ahmet Çörekçi (Hatayspor)
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