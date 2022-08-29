Yedekler: Osman Ertuğrul Çetin, Gustavo Henrique Vernes, Ezgjan Alioski, Arda Güler, Crespo Da Silva

Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 0 - Fenerbahçe: 0 (Maç devam ediyor)

Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 0 - Fenerbahçe: 0 (Maç devam ediyor)

90. dakikada Ferdi’nin ortasına Pedro’nun yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

54. dakikada sağ kanattan ilerleyen Osayi Samuel’e faul yapan Adil, ikinci sarının ardından kırmızı kart gördü. Her iki takım da karşılaşmaya 10 kişi devam ediyor.

Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında Konyaspor, Eskişehir Yeni Stadyumu’nda karşılaştığı Fenerbahçe’yi 1-0 mağlup etti.

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