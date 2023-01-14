90+5. dakikada N’koudou’nun sol kanattan ceza sahasına çevirdiği topa Tayfur dokundu. Devam eden pozisyonda Josef sağ çaprazdan yaptığı vuruşla takımına galibiyeti getiren golü kaydetti. 1-2

88. dakikada ceza sahası önü sol çaprazında topla buluşan Çekiçi’nin sert şutunda kaleci Mert başarılı oldu.

87. dakikada Bytyqi’nin sol kanattan yaptığı ortaya ön direkte Soner’in kafa vuruşunda kaleci Mert gole izin vermedi.

78. dakikada Hadziahmetovic’in ceza alanı önü sol çaprazından yaptığı sert vuruşta top az farkla üstem auta çıktı.

67. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren N’Koudou Fernandes’e pasını verdi. Fernandes’in topukla penaltı noktasına doğru çıkardığı pasa düzgün bir vuruş yapan Cenk meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1

55. dakikada Welinton’un rakip yarı alanından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

47. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Fernandes’in yaptığı vuruşta top yakın direğin yanından dışarı gitti.

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Konyaspor, sahasında Beşiktaş’a 2-1 mağlup oldu.

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