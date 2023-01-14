Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Konyaspor, sahasında Beşiktaş’a 2-1 mağlup oldu.
Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Konyaspor, sahasında Beşiktaş’a 2-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Fernandes’in yaptığı vuruşta top yakın direğin yanından dışarı gitti.
55. dakikada Welinton’un rakip yarı alanından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
63. dakikada Bytyqi’nin ceza yayı üzerinden direkt kaleye gönderdiği serbest vuruşta top üst direğe çarparak dışarı gitti.
67. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren N’Koudou Fernandes’e pasını verdi. Fernandes’in topukla penaltı noktasına doğru çıkardığı pasa düzgün bir vuruş yapan Cenk meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1
78. dakikada Hadziahmetovic’in ceza alanı önü sol çaprazından yaptığı sert vuruşta top az farkla üstem auta çıktı.
87. dakikada Bytyqi’nin sol kanattan yaptığı ortaya ön direkte Soner’in kafa vuruşunda kaleci Mert gole izin vermedi.
88. dakikada ceza sahası önü sol çaprazında topla buluşan Çekiçi’nin sert şutunda kaleci Mert başarılı oldu.
90+5. dakikada N’koudou’nun sol kanattan ceza sahasına çevirdiği topa Tayfur dokundu. Devam eden pozisyonda Josef sağ çaprazdan yaptığı vuruşla takımına galibiyeti getiren golü kaydetti. 1-2
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Ceyhun Sesigüzel xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx
Konyaspor: Erhan Erentürk xx, Ahmet Oğuz xx, Adil Demirbağ xx, Calvo xx, Guilherme xxx, Michalak xx (Muric dk. 64 xx), Hadziahmetovic xxx, Bruno Paz xx (Soner Dikmen dk. 77 xx), Bytyqi xxx, Muhammet Demir xx (Çekiçi dk. 46 xx), Diouf xx (Ikpeazu 90+3 ?)
Yedekler: Mehmet Erdoğan, Yasir Subaşı, Uğurcan Yazğılı, Kahraman Demirtaş, Cebrail Karayel, Amilton
Teknik Direktör: İlhan Palut
Beşiktaş: Mert Günok xx, Welinton xx (Tayfur Bingöl dk. 55 xx), Saiss xxx, Tayyip Talha Sanuç xx, Rosier xx, Josef xx, Fernandes xx, Masuaku xx, Redmond xx (N’Koudou dk. 55 xx), Muleka xx (Emrecan Uzunhan dk. 90+7 ?), Cenk Tosun xx (Dele Alli dk. 90 ?)
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Atiba, Kerem Atakan Kesgin, Necip Uysal, Berkay Vardar, Umut Meraş
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Goller: Mert Günok (dk. 2 k.k.) (Konyaspor), Cenk Tosun (dk. 67), Josef (dk. 90+5) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Adil Demirbağ (Konyaspor), Masuaku (Beşiktaş)
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