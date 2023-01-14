Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Konyaspor, Beşiktaş’ı ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Konyaspor, Beşiktaş’ı ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada Rosier’in yerden gönderdiği geri pasta kaleci Mert’in kontrol edemediği top ağlarla buluştu. 1-0
14. dakikada Masuaku’nun sol kanattan arka direğe yaptığı ortada bekletmeden vuran Redmond’un şutunda meşin yuvarlak direğe çarpıp auta çıktı.
16. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Cenk’in pasında ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta top az farkla yandan dışarı gitti.
22. dakikada Cenk’in ceza yayı önü kaleyi cepheden gören yerden direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
27. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Fernandes’in şutunu kaleci Erhan son anda çeldi. Arka direğe doğru seken topa Cenk dokunmak istedi fakat yetişemedi.
45+3. dakikada kullanılan taç atışıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Bytyqi kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta top uzak direğin yanından auta gitti.
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Ceyhun Sesigüzel xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx
Konyaspor: Erhan Erentürk xx, Ahmet Oğuz xx, Adil Demirbağ xx, Calvo xx, Guilherme xx, Michalak xx, Hadziahmetovic xx, Bruno Paz xx, Bytyqi xx, Muhammet Demir xx, Diouf xx
Yedekler: Mehmet Erdoğan, Yasir Subaşı, Uğurcan Yazğılı, Muric, Soner Dikmen, Kahraman Demirtaş, Çekiçi, Ikpeazu, Cebrail Karayel, Amilton
Teknik Direktör: İlhan Palut
Beşiktaş: Mert Günok x, Welinton xx, Saiss xx, Tayyip Talha Sanuç xx, Rosier xx, Josef xx, Fernandes xx, Masuaku xx, Redmond xx, Muleka xx, Cenk Tosun xx
Yedekler: Ersin Destanoğlu, N’Koudou, Dele Alli, Atiba, Emrecan Uzunhan, Kerem Atakan Kesgin, Necip Uysal, Berkay Vardar, Umut Meraş, Tayfur Bingöl
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Gol: Mert (dk. 2 k.k.) (Konyaspor)
Sarı kart: Adil Demirbağ (Konyaspor)
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