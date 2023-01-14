45+3. dakikada kullanılan taç atışıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Bytyqi kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta top uzak direğin yanından auta gitti.

16. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Cenk’in pasında ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta top az farkla yandan dışarı gitti.

14. dakikada Masuaku’nun sol kanattan arka direğe yaptığı ortada bekletmeden vuran Redmond’un şutunda meşin yuvarlak direğe çarpıp auta çıktı.

Teknik Direktör Engin Fırat ve Hakan Çalhanoğlu FIFA En iyiler oylamasında

Teknik Direktör Engin Fırat ve Hakan Çalhanoğlu FIFA En iyiler oylamasında

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