Karabükspor başkanı giderken kupaları da yanında götürdü

Karabükspor başkanı giderken kupaları da yanında götürdü

45+3. dakikada Alanyaspor’un soldan kullandığı kornerde Ahmed Hassan’ın kafayla indirdiği topu kaleci Sehic kontrol edemedi. Seken topu Fer tamamlamak istedi ancak Sehic bu topu çıkardı.

45. dakikada Lusamba’nın derin pasıyla ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Efkan şutunu çekti ama kaleci Sehic gole izin vermedi.

37. dakikada Hadziahmetovic’in rakip yarı alanı ortasından yaptığı sert vuruşta kaleci Runarsson topu son anda kornere çeldi.

34. dakikada Efkan’ın ceza sahası dışı kaleyi cepheden gören pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarpıp dışarı çıktı.

18. dakikada Michalak sağ kanattan yaptığı ortada top ceza sahası içinde Furkan ayağından sekip eline çarparak kornere gitti. Hakem Bahattin Şimşek VAR’dan gelen uyarıyla pozisyonu izlemeye gitti ve penaltı kararı verdi.

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Konyaspor, Alanyaspor’u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

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