Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Konyaspor, Alanyaspor’u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Konyaspor, Alanyaspor’u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
18. dakikada Michalak sağ kanattan yaptığı ortada top ceza sahası içinde Furkan ayağından sekip eline çarparak kornere gitti. Hakem Bahattin Şimşek VAR’dan gelen uyarıyla pozisyonu izlemeye gitti ve penaltı kararı verdi.
22. dakikada penaltı atışında topun başına geçen Hadziahmetovic skor tabelasını değiştirdi. 1-0
34. dakikada Efkan’ın ceza sahası dışı kaleyi cepheden gören pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarpıp dışarı çıktı.
37. dakikada Hadziahmetovic’in rakip yarı alanı ortasından yaptığı sert vuruşta kaleci Runarsson topu son anda kornere çeldi.
45. dakikada Lusamba’nın derin pasıyla ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Efkan şutunu çekti ama kaleci Sehic gole izin vermedi.
45+3. dakikada Alanyaspor’un soldan kullandığı kornerde Ahmed Hassan’ın kafayla indirdiği topu kaleci Sehic kontrol edemedi. Seken topu Fer tamamlamak istedi ancak Sehic bu topu çıkardı.
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Bahattin Şimşek xx, Kerem Ersoy xx, Abdullah Bora Özkara xx
Konyaspor: Sehic xx, Ahmet xx, Adil xx, Calvo xx, Guilherme xx, Hadziahmetovic xx, Michalak xx, Soner xx, Pavicic xx, Bytyqi xx, Muhammet xx
Yedekler: Erhan, Yasir, Uğurcan, Muric, Kahraman, Ikpeazu, Mehmet, Bruno Paz, Cebrail, Diouf
Teknik Direktör: İlhan Palut
Alanyaspor: Runarsson xx, Fatih xx, Fer xx, Furkan xx, Pereira x, Umut xx, Lusamba xx, Oğuz xx, Ferhat xx, Efkan xx, Ahmed Hassan xx
Yedekler: Yusuf Karagöz, Ahmet, Erencan, Eduardo, Cavaleiro, Candeias, Balkovec, Çağan, Yusuf Özdemir, Doumbia
Teknik Direktör: Francesco Farioli
Gol: Hadziahmetovic (dk. 22 pen.) (Konyaspor)
Sarı kart: Ahmed Hassan (Alanyaspor)
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