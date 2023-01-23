Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Konyaspor, MKE Ankaragücü’nü ağırladı. Karşılaşma konuk ekibin 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Konyaspor, MKE Ankaragücü’nü ağırladı. Karşılaşma konuk ekibin 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada Marlon’un sol kanattan arka direğe yaptığı ortada Sowe topu kafayla indirdi. Penaltı noktasına doğru gelen topu Zahid düzgün bir vuruşla ağlara yolladı. 0-1
54. dakikada rakip yarı alanında topla buluşan Sowe’un şutunda meşin yuvarlak kaleci Sehic’te kaldı.
78. dakikada Ankaragücü’nün sağdan kullandığı kornerde savunma topu uzaklaştırdı. Dönen topu Beridze kontrol etti ve şutunu çekti fakat top üstten auta çıktı.
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Murat Erdoğan xx, Murat Ergin Gözütok xx, Kamil Çetin xx
Konyaspor: Sehic xx, Ahmet Oğuz xxx (Uğurcan Yazğılı dk. 79 ?), Adil Demirbağ xx, Calvo xx, Guilherme xx, Soner Dikmen xx, Bruno Paz xx (Oğulcan Ülgün dk. 59 xx), Michalak xx (Mehmet Büyüksayar dk. 88 ?), Çekiçi xx (Ikpeazu dk. 60 xx), Bytyqi xx (Muric dk. 59 xx), Diouf xx
Yedekler: Erhan Erentürk, Yasir Subaşı, Pavicic, Kahraman Demirtaş, Ahmet Karademir
Teknik Direktör: Aleksandar Stanojevic
MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan xx, Atakan Çankaya xx (Fıratcan Üzüm dk. 46 xx), Radakovic xx, Mujakic xx, Marlon xx, Tolga Ciğerci xx, Emre Kılınç xx (Yasin Güreler dk. 85 ?), Zahid xx (Ariyibi dk. 90+5 ?), Pedrinho xx (Taylan Antalyalı dk. 71 xx), Chatzigiovanis xx (Beridze dk. 71 xx), Sowe xx
Yedekler: Doğukan Kaya, Bahadır Güngördü, Macheda, Arda Ünyay, Berkay Ateşyakan
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Gol: Zahid (dk. 51) (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Adil Demirbağ, Ahmet Oğuz, Oğulcan Ülgün (Konyaspor), Atakan Çankaya, Gökhan Akkan (MKE Ankaragücü)
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