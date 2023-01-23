78. dakikada Ankaragücü’nün sağdan kullandığı kornerde savunma topu uzaklaştırdı. Dönen topu Beridze kontrol etti ve şutunu çekti fakat top üstten auta çıktı.

51. dakikada Marlon’un sol kanattan arka direğe yaptığı ortada Sowe topu kafayla indirdi. Penaltı noktasına doğru gelen topu Zahid düzgün bir vuruşla ağlara yolladı. 0-1

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