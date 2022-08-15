Medipol Başakşehir: Volkan Babacan xx, Leonardo Campos Duarte Da Silva xx, Alexandru Epureanu xx (Lucas Rodrigo Biglia dk. 55 xx), Danijel Aleksic xx (Ömer Ali Şahiner dk. 65 xx), Mounir Chouiar xxx (Serdar Gürler dk. 55 xx), Patryk Konrad Szysz xx (Chuka Stefano Okaka dk. 89 ?), Mahmut Tekdemir xx (Berkay Özcan dk. 89 ?), Deniz Türüç xx, Youssuf Ndayishimiye xx, Lucas Pedro Alves De Lima xx, Uilson De Souza Paula Junior xx

Bayram Bektaş: "Eyüpspor’u en iyi şekilde analiz ediyoruz"

Bayram Bektaş: "Eyüpspor’u en iyi şekilde analiz ediyoruz"

Konyaspor: İbrahim Sehic xx, Adil Demirbağ xx, Zymer Bytyqi xx (Robert Muriç dk. 88 ?), Amar Rahmanovic xx (Domagoj Pavicic dk. 88 ?), Muhammet Demir xx (Sokol Cikalleshi dk. 59 xx), Guilherme Haubert Sitya xx, Soner Dikmen xx (Uğurcan Yazğılı dk. 81 ?), Francisco Javier Calvo Quesada xx, Amir Hadziahmetovic xx, Ahmet Oğuz xx, Konrad Hubert Michalak xx (Amilton Minervino Da Silva dk. 59 xx)

83. dakikada Deniz Türüç’ün sağ kanattan yaptığı ortada Serdar Gürler kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Sehic’in eldivenlerinde kaldı.

Spor Toto Süper Lig’in 2. haftasında Konyaspor, Yeni Eskişehir Stadyumu’nda karşılaştığı Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı.

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