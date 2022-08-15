İstanbul’da şampiyon oldu, şimdi hedefi Türkiye Şampiyonası

İstanbul’da şampiyon oldu, şimdi hedefi Türkiye Şampiyonası

Yedekler: Erhan Erentürk, Uğurcan Yazğılı, Domagoj Pavicic, Robert Muriç, Sokol Cikalleshi, Kahraman Demirtaş, Adem Eren Kavak, Bruno Lourenço Paz, Cebrail Kareyel, Amilton Minervino Da Silva

Spor Toto Süper Lig’in 2. haftasında Konyaspor, Yeni Eskişehir Stadyumu’nda Medipol Başakşehir ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 0-0’lık eşitlikle tamamlandı.

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