Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında Konyaspor, Kasımpaşa’yı ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.
Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında Konyaspor, Kasımpaşa’yı ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
19. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Çekiçi’nin şutunda savunmaya da çarpan top az farkla yandan auta çıktı.
26. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına girip rakiplerini çalımlayan Eysseric’in dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
28. dakikada Ahmet Oğuz’un ceza sahası önü sağ çaprazından yaptığı ortaya iyi yükselen Çekiçi’nin kafa vuruşunda top üst direğe çarparak tekrar oyun alanına döndü.
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, İsmail Şencan xx, Süleyman Özay xx
Konyaspor: Sehic xx, Ahmet Oğuz xx, Adil xx, Calvo xx, Guilherme xx, Hadziahmetovic xx, Michalak xx, Oğulcan xx, Çekiçi xx, Bytyqi xx, Muhammet xx
Yedekler: Erhan, Yasir, Uğurcan, Soner, Kahraman, Ikpeazu, Bruno Paz, Ahmet Karademir, Amilton, Diouf
Teknik Direktör: İlhan Palut
Kasımpaşa: Ertuğrul xx, Hadergjonaj xx, Graovac xx, Sadık xx, Ben Ouanes xx, Hajradinovic xx, Tırpan xx, Eysseric xx, Fall xx, Ali xx, Ahmet x
Yedekler: Erdem, Donk, Bruma, Tunay, Koita, Oğuzhan, Petretta, Aytaç, Berat, Celina
Teknik Direktör: Şenol Can
Sarı kart: Ben Ouanes (Kasımpaşa)
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