Sarı kart: Ben Ouanes (Kasımpaşa)

Kasımpaşa: Ertuğrul xx, Hadergjonaj xx, Graovac xx, Sadık xx, Ben Ouanes xx, Hajradinovic xx, Tırpan xx, Eysseric xx, Fall xx, Ali xx, Ahmet x

28. dakikada Ahmet Oğuz’un ceza sahası önü sağ çaprazından yaptığı ortaya iyi yükselen Çekiçi’nin kafa vuruşunda top üst direğe çarparak tekrar oyun alanına döndü.

26. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına girip rakiplerini çalımlayan Eysseric’in dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

19. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Çekiçi’nin şutunda savunmaya da çarpan top az farkla yandan auta çıktı.

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