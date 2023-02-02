74. dakikada Guilherme’nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Calvo kafa vuruşunu yaptı ama top kaleci Jensen’de kaldı.

67. dakikada sol kanattan gelişen İstanbulspor atağında Ethemi’nin ceza sahasına gönderdiği topa Cebrail kayarak müdahale etti ve meşin yuvarlak ağlarlar buluştu. 0-1

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Konyaspor, İstanbulspor’u ağırladı. Karşılaşma konuk ekibin 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

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