Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Konyaspor, İstanbulspor’u ağırladı. Karşılaşma konuk ekibin 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Konyaspor, İstanbulspor’u ağırladı. Karşılaşma konuk ekibin 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
67. dakikada sol kanattan gelişen İstanbulspor atağında Ethemi’nin ceza sahasına gönderdiği topa Cebrail kayarak müdahale etti ve meşin yuvarlak ağlarlar buluştu. 0-1
74. dakikada Guilherme’nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Calvo kafa vuruşunu yaptı ama top kaleci Jensen’de kaldı.
90+3. dakikada Michalak’ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Calvo kafayı vurdu, meşin yuvarlak kaleci Jensen’in ellerinde kaldı.
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Ümit Öztürk xx, Cem Özbay xx, Yusuf Bozdoğan xx
Konyaspor: Sehic xx, Ahmet Oğuz xx (Cebrail Karayel dk. 60 x), Adil Demirbağ xx, Calvo xx, Guilherme xx, Soner Dikmen xx, Bruno Paz x (Oğulcan Ülgün dk. 60 xx), Muric x (Pavicic dk. 46 xx), Çekiçi xx (Ikpeazu dk. 74 xx), Michalak xx, Diouf xx
Yedekler: Erhan Erentürk, Yasir Subaşı, Uğurcan Yazğılı, Kahraman Demirtaş, Mehmet Büyüksayar, Ahmet Karademir
Teknik Direktör: Aleksandar Stanojevic
İstanbulspor: Jensen xx, Duhaney xx, Okan Erdoğan xx, Mehmet Yeşil xxx, Duhan Aksu xx (Ali Yaşar dk. 90+4 ?), Ba xx (Vefa Temel dk. 80 xx), Lokilo xx (Emir Gültekin dk. 67 xx), Muammer Sarıkaya xxx, Rroca xx (Mehremic dk. 80 xx), Ethemi xx, Eze x (Topalli dk. 67 xx)
Yedekler: Alp Arda, Eslem Öztürk, Oğuzhan Berber, Yusuf Özer, Guri
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Gol: Cebrail Karayel (dk. 67 k.k.) (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Bruno Paz, Michalak (Konyaspor), Eze, Okan Erdoğan, Duhaney (İstanbulspor)
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