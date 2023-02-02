42. dakikada Lokilo’nun sol kanattan arka direğe yaptığı ortada Duahaney kafayla topu içeri çevirdi. Kale önünde Eze’nin yaptığı vuruşta top üstten auta gitti.

37. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında Bruno Paz ile verkaç yapan Çekiçi’nin şutunda kaleci Jensen çeldi. Kaleye doğru giden topu savunma çizgiden çıkardı. Savunmadan seken topu Çekiçi penaltı noktasına doğru çevirdi, bu pozisyonda ise Diouf röveşata denedi ancak meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

31. dakikada taç atışı sonrasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Bruno Paz 2 rakibini çalımlayıp yakın pozisyonda vuruşunu yaptı fakat kaleci Jensen gole izin vermedi.

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