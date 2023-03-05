Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Konyaspor, Giresunspor’u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.
Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Konyaspor, Giresunspor’u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
22. dakikada Muhammet Demir’in ceza sahası önü sol çaprazından direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta top az farkla üstten auta çıktı.
29. dakikada rakip yarı alanından topla kaleye doğru ilerleyen Bajic’in ceza yayının önünden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından dışarı gitti.
32. dakikada Moreno’nun pasıyla ceza alanı içi sol çaprazında topla buluşan Pozuelo’nun dar açıdan uzak direğe doğru yaptığı vuruşta top auta gitti.
37. dakikada Mahir atılan uzun topla ceza sahası içinde topu göğsüyle indirip kaleye vurdu ancak kaleci Ferhat gole izin vermedi.
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Erkan Özdamar xx, Hüseyin Aylak xx, Ali Can Alp xx
Konyaspor: Sehic xx, Ahmet Oğuz xx, Adil Demirbağ xx, Calvo xx, Guilherme xx, Soner Dikmen xx, Bouchalakis xx, Mahir Emreli xx, Pozuelo xx, Moreno xx, Muhammet Demir xx
Yedekler: Erhan Erentürk, Yasir Subaşı, Uğurcan Yazğılı, Muric, Kahraman Demirtaş, Çekiçi, Oğulcan Ülgün, Mehmet Büyüksayar, Paz, Cebrail Karayel
Teknik Direktör: Aleksandar Stanojevic
Giresunspor: Ferhat Kaplan xx, Görkem Sağlam xx, Arias xx, Perez xx, Alper Uludağ xx (Faruk can Genç dk. 45+4 ?), Campuzano xx, Meija xx, Serginho xx, Savicevic xx, Sainz xx, Bajic xx
Yedekler: Onurcan Piri, Talha Unvan, Arda Kılıç, Faustin, Kuwas, Doğancan Davas, Rahmetullah Berişbek, Murat Akpınar, Kadir Seven, Faruk Can Genç
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Sarı kartlar: Bouchalakis (Konyaspor), Ferhat Kaplan (Giresunspsor)
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