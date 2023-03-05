37. dakikada Mahir atılan uzun topla ceza sahası içinde topu göğsüyle indirip kaleye vurdu ancak kaleci Ferhat gole izin vermedi.

32. dakikada Moreno’nun pasıyla ceza alanı içi sol çaprazında topla buluşan Pozuelo’nun dar açıdan uzak direğe doğru yaptığı vuruşta top auta gitti.

29. dakikada rakip yarı alanından topla kaleye doğru ilerleyen Bajic’in ceza yayının önünden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından dışarı gitti.

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