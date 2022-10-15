90+3. dakikada sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında yapılan ortaya arka direkteki Çekiçi’nin dokunduğu topu kaleci Günay çeldi.

55. dakikada Bytyqi’nin sol kanattan yaptığı ortaya Michalak kafa vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak direğin dibinden auta çıktı.

50. dakikada Konyaspor’un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda savunmanın uzaklaştırmak istediği top ceza sahası önü sol çaprazında Bytyqi’nin önünde kaldı. Bytyqi’nin şutu ağlara gitti ancak VAR incelemesinin ardından köşe vuruşunda Adil’in topa elle müdahale etmesi sonucu gol iptal edildi.

Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında Konyaspor, Gaziantep FK’yı ağırladı. Karşılaşma konuk ekibin 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

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