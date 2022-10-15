Amatör ligde ortalık karıştı, tekme ve yumruklar havada uçuştu

Amatör ligde ortalık karıştı, tekme ve yumruklar havada uçuştu

34. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşmak isteyen Michalak, rakibi Sagal’ın müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Çağdaş Altay penaltı noktasını gösterdi.

28. dakikada Bytyqi ile verkaç yaparak ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Muhammet’in dar açıdan yaptığı vuruşta kaleci Günay topu çelmeyi başardı. Günay’dan seken top üst direğe çarparak auta çıktı.

25. dakikada Konyaspor’un sağ kanattan kullandığı kornerde Adil’in kafayla indirdiği topa arka direkte Soner vurdu, kaleci Günay topu çizgiden çıkardı. Pozisyonun devamında Muhammet kale önünde meşin yuvarlağı filelere yollamak istedi ancak kaleci Günay yine başarılı oldu.

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