Yedekler: Osman Ertuğrul Çetin, Gustavo Henrique Vernes, Ezgjan Alioski, Mert Hakan Yandaş, Arda Güler, İrfan Can Kahveci, Joao Pedro Galvao, Osayi Samuel, Crespo Da Silva

22. dakikada Enner Valencia, rakibe yaptığı hareketten dolayı direkt kırımızı kart gördü. Fenerbahçe, karşılaşmaya 10 kişi devam ediyor.

15. dakikada Bytyqi’nin sol kanattan ceza sahasına gönderdiği meşin yuvarlağı Muhammet Demir iyi kontrol edemedi ve top auta çıktı.

Millilerin, 12 Kişilik FIBA EuroBasket 2022 kadrosu belli oldu

Millilerin, 12 Kişilik FIBA EuroBasket 2022 kadrosu belli oldu

Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında Konyaspor, Eskişehir Yeni Stadyumu’nda Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 0-0’lık eşitlikle tamamlandı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.