38. dakikada Bytyqi’nin sol kanattan yaptığı ortaya ön direkte Diouf’un yaptığı kafa vuruşunda top kaleci Gökhan’da kaldı.

Göztepe Başkanı Rasmus Ankersen: "Projenin ve ekibin arkasında durmaya devam edin"

Göztepe Başkanı Rasmus Ankersen: "Projenin ve ekibin arkasında durmaya devam edin"

10. dakikada hızlı gelişen Ankaragücü atağında Konyaspor savunmasından seken top ceza sahası önü sol çaprazına doğru gitti. Bu pozisyonda gelişine sert vuran Tolga’nın şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

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