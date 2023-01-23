Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Konyaspor, MKE Ankaragücü’nü ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.
Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Konyaspor, MKE Ankaragücü’nü ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada Guilherme’nin sağ kanattan kullandığı kornerde arka direkte iyi yükselen Calvo’nun kafa vuruşunda top üstten dışarı gitti.
10. dakikada hızlı gelişen Ankaragücü atağında Konyaspor savunmasından seken top ceza sahası önü sol çaprazına doğru gitti. Bu pozisyonda gelişine sert vuran Tolga’nın şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
16. dakikada Çekiçi’nin ceza alanı önü sağ çaprazından direkt kaleye gönderdiği serbest vuruşta kaleci Gökhan son anda sağına uzanarak topu kornere çeldi.
19. dakikada ceza sahası önü sağ çaprazında topla buluşan Michalak’ın sert şutunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.
38. dakikada Bytyqi’nin sol kanattan yaptığı ortaya ön direkte Diouf’un yaptığı kafa vuruşunda top kaleci Gökhan’da kaldı.
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Murat Erdoğan xx, Murat Ergin Gözütok xx, Kamil Çetin xx
Konyaspor: Sehic xx, Ahmet Oğuz xx, Adil Demirbağ xx, Calvo xx, Guilherme xx, Soner Dikmen xx, Bruno Paz xx, Michalak xx, Çekiçi xx, Bytyqi xx, Diouf xx
Yedekler: Erhan Erentürk, Yasir Subaşı, Uğurcan Yazğılı, Pavicic, Muric, Kahraman Demirtaş, Oğulcan Ülgün, Ikpeazu, Mehmet Büyüksayar, Ahmet Karademir
Teknik Direktör: Aleksandar Stanojevic
Ankaragücü: Gökhan Akkan xx, Atakan Çankaya xx, Radakovic xx, Mujakic xx, Marlon xx, Tolga Ciğerci xx, Emre Kılınç xx, Zahid xx, Pedrinho xx, Chatzigiovanis xx, Sowe xx
Yedekler: Doğukan Kaya, Bahadır Güngördü, Macheda, Ariyibi, Yasin Güreler, Beridze, Arda Ünyay, Berkay Ateşyakan, Taylan Antalyalı, Fıratcan Üzüm
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Sarı kartlar: Adil Demirbağ (Konyaspor), Atakan Çankaya (Ankaragücü)
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